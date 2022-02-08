Собаку с арбалетной стрелой в голове спасли в Улан-Удэ

Улан-Удэ, 8 февраля. Волонтеры на одной из улиц в столице Бурятии увидели собаку, у которой из головы торчал арбалетный болт. Питомца отвезли в клинику, где ему успешно провели операцию.

Со слов очевидцев, раненое животное бегало вдоль дороги. Когда горожане пытались дотронуться до пса, то он сразу начинал сильно скулить. Доброволец Ирина Курлаева отвезла собаку к ветеринарам. Отмечается, что вытаскивать стрелу самостоятельного было опасно из-за того, что могло начаться кровотечение.

Доктора вытащили из головы своего пациента большой наконечник арбалетной стрелы. В настоящее время собака чувствует себя хорошо. Теперь ей предстоит пройти курс реабилитации. Отмечается, что спасенному псу уже нашли новых хозяев.

Ранее жители Новороссийска собрали необходимую сумму для лечения искалеченной собаки, которую нашли на улице. У животного был выбит глаз, и отсутствовала часть передней лапы.