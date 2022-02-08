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Экономист Косой рекомендовал доверять только проверенным источникам по части выплат

Экономика
Экономист Косой рекомендовал доверять только проверенным источникам по части выплат
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 февраля. Многие СМИ предоставляют ошибочную информацию о тех или иных выплатах для отдельных категорий россиян. Экономист, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой объяснил, где черпать актуальную информацию о положенных льготах и пособиях.

Очень часть журналисты неправильно трактуют сведения. Они выдают за анонсирование выплат высказывания или предположения депутатов и министров.

«Когда в СМИ объявляют какие-то меры поддержки, а в дальнейшем они не осуществляются, это является раздражающим фактором», — цитирует Владимира Косого агентство «ФедералПресс».

Экономист напомнил, что обо всех изменениях российские ведомства уведомляют население лично. Например, Пенсионный фонд разослал информацию о том, что была произведена индексация всем без исключения российским пенсионерам. Такой же порядок предусмотрен и при разовых выплатах.

С февраля 2022 года вышедшие на пенсию россияне получают проиндексированные на 8,6% пособия. Помимо пенсии за февраль, пожилые граждане получат доплату за январь. Все пособия придут автоматически, обращаться в ПФР пенсионерам не потребуется.

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пенсии информация пфр индексация пособия доплата Владимир Косой
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