Части россиян в марте проиндексируют пенсии на 8,6%

Москва, 8 февраля. Части пожилых граждан России в марте проиндексируют пенсии на 8,6%. Речь идет о повышении пенсий россиянам, которые получают выплаты по линии министерства обороны и правоохранительных органов, пишет «ФедералПресс».

Страховые пенсии неработающим жителям страны проиндексировали в феврале, но военные пенсионеры доплаты еще не получили. Индексация военных пенсий будет произведена в ближайшее время, объяснил пенсионный эксперт Сергей Власов.

«Про военных пенсионеров как будто забыли, но ничего подобного. Просто для них пока не успели принять закон», — отметил он.

Эксперт добавил, что законопроект о дополнительной индексации пенсий для военных Совет Федерации должен одобрить на текущей рабочей неделе. Далее документ направят на подпись президенту Владимиру Путину.

Совфед может принять закон о повышенной индексации пенсионных отчислений для военных 11 февраля. Об этом ранее заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.