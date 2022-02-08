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Некоторые пенсионеры получат в апреле по 10 тысяч рублей

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 12:23
Экономика
Некоторые пенсионеры получат в апреле по 10 тысяч рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 февраля. Пенсионный эксперт Сергей Власов озвучил подробности социальной поддержки россиян в размере 10 тысяч рублей. Его слова приводит «ФедералПресс».

Ряду российских пенсионеров назначат очередную единовременную выплату. Объем такого пособия достигнет 10 тыс. рублей, отмечает специалист.

«Ко Дню Победы такие пенсионеры традиционно получат выплату в размере десяти тысяч рублей. Разовое пособие производится в соответствии с указом президента. Обычно деньги приходят гражданам вместе с апрельской пенсией. Думаю, этот год не станет исключением», — подметил Власов.

Соответствующая денежная помощь предназначается для ветеранов Великой Отечественной войны, а также предоставляется инвалидам этого конфликта. Отмечается, что в ряде субъектов РФ сумма выплат будет более высокой.

Определенные категории граждан также могут ожидать новую государственную поддержку в размере 27 тысяч рублей. Пособие переводится родителям или опекунам детей-школьников. Предварительно необходимо написать заявление в МФЦ.

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