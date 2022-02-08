Трусова и Щербакова против Валиевой: скандал или спортивное соперничество

Зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине, как водится, не обходятся без скандалов. Такова спортивная жизнь — слишком высоки ставки, слишком натянуты нервы, а тут еще вмешательство коварного коронавируса, который то и дело путает карты, вышибая из борьбы сильнейших.

«Щедрик» в исполнении юной москвички

Несколько скандалов на Олимпиаде оказались связаны с украинской командой, хотя нельзя сказать, что натянутые отношения между Москвой и Киевом всерьез сказались на «олимпийском климате». Так, только добрые слова заслужила, и от россиян в том числе, выступающая за Украину бывшая москвичка 16-летняя Анастасия Шаботова, которая произвела фурор на командном турнире Олимпиады-2022. Девушка, одетая в вышиванку, выступила под самое известное в мире украинское музыкальное произведение — интерпретацию народной колядки «Щедрик». Настя заняла седьмое место, но осталась в сердцах зрителей.

Скандал или спортивное соперничество? Что не поделили воспитанницы Тутберидзе

Как ни странно, одним из скандальных сюжетов Олимпиады эксперты сочли противостояние в российской команде по фигурному катанию трех девушек-одиночниц — воспитанниц чрезвычайно успешного тренера Этери Тутберидзе. Сразу отметим, воспитанники Тутберидзе занимают самые высокие места на пьедесталах, как правило, в очень юном возрасте. По мере взросления успехи порой становятся более скромными. За это тренера неоднократно повергали критике, да и вообще вопрос возраста девушек-фигуристок, выступающих в одиночном катании, обсуждается довольно давно.

Непростая ситуация в российской команде сложилась после того, как Федерация фигурного катания России не допустила до командного турнира на Олимпиаде прославленных одиночниц Александру Трусову и Анну Щербакову, поставив на юную Камилу Валиеву, блестяще выступившую с короткой программой.

Это решение с довольно высокой долей вероятности оставляет Трусову и Щербакову вообще без олимпийского золота, которое они могли бы получить за победу в командном турнире. В индивидуальном первенстве, как известно, победитель может быть только один, и большинство спортивных экспертов отдают предпочтение 15-летней Валиевой.

Однако Трусова и Щербакова постарались на открытой тренировке показать, что они готовы бороться и дать настоящий бой юной сопернице. Отметим, все три девушки очень юного возраста — Трусовой 17 лет, Щербаковой — 19. Как пишет Championat.com, на тренировке Щербакова и Трусова устроили настоящий баттл четверных прыжков, показав, что они не зря считаются сильнейшими одиночницами своего поколения. Конкурировать с ними будет невероятно сложно, даже несравненной Камиле Валиевой, отмечает издание. Александра и Анна намерены биться за золото в индивидуальных соревнованиях и показать в Пекине все, на что способны. Тем более, что, по мнению экспертов, Трусова и Щербакова подошли к Олимпиаде в великолепной форме.

Что касается Камилы Валиевой, которую считают фаворитом и лидером сборной, то она на тренировке не появилась. Но Камила уже олимпийская чемпионка в командном зачете, а Трусовой и Щербаковой придется за этот титул еще побороться.

Впрочем, возможно, называть эту коллизию скандалом нет оснований, а речь идет о честном спортивном соперничестве, которое даст возможность российским фигуристкам занять весь пьедестал почета в Пекине. Во всяком случае, таков прогноз британской The Guardian, которая безоговорочно отдает россиянкам весь олимпийский подиум в женском одиночном катании.

Этери Тутберидзе подготовила многих прославленных одиночниц: олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и вице-чемпионку Олимпиады Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, чемпионку мира Анну Щербакову и, наконец, олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву.