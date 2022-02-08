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Макрон прибыл в Киев на встречу с Зеленским

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 12:23
Политика
Макрон прибыл в Киев на встречу с Зеленским
Global Look Press  /  Aurelien Morissard via www.imago

Киев, 8 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Киев для дальнейшего проведения встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил французский посол в Киеве Этьен де Понсен.

Посол добавил, что в Киев приехал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Министр планирует провести дипломатические переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Макрон также провел переговоры с главой РФ Путиным в Москве.

«Имею честь приветствовать в Киеве президента @EmmanuelMacron (Макрона – ред.), прибывшего на встречу с @ZelenskyyUa (Зеленским. – прим. ФАН)… Впереди — очень насыщенный день. Добро пожаловать на Украину», — написал Этьен де Понсен в Twitter.

Французский лидер Макрон пообещал поднять на обсуждение с Зеленским вопрос необходимости и важности выполнения Минских соглашений.

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