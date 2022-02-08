Бронзовый призер ОИ-2022 Уайлд объявил о завершении спортивной карьеры

Пекин, 8 февраля. Российский сноубордист Виктор Уайлд, завоевавший бронзовую медаль 24-х зимних Олимпийских игр, объявил об уходе из спорта.

Сноубордист Виктор Уайлд объявил о завершении спортивной карьеры после того, как завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на пекинской Олимпиаде. Слова 35-летнего спортсмена приводит «Матч ТВ».

«Хочу сказать огромные слова благодарности людям, которые поверили в меня. Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть», — заявил российский сноубордист.

Уайлд является двукратным олимпийским чемпионом. На ОИ-2014 в Сочи россиянин выиграл золото в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе.