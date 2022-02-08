Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 февраля 13:02
12:59
Происшествия
МВД Нидерландов просят проверить нацистские лозунги на матче РФ — Украина по мини-футболу
12:56
Спорт
Сборная России по футболу проведет июньские матчи Лиги наций на стадионе «Динамо»
12:56
Политика
Аналитик Скаршевский раскрыл «План Б» Зеленского по Донбассу
12:53
Олимпийские игры 2022
Сноубордист Вик Уайлд расплакался после бронзы на Олимпиаде в Пекине
12:53
Спорт
Трусова и Щербакова против Валиевой: скандал или спортивное соперничество
12:52
Армия
Минобороны РФ сформирует мобильный резерв ПВО на южном стратегическом направлении
12:51
Происшествия
Пожизненно приговоренного маньяка-милиционера осудили в Петербурге по новому эпизоду
12:50
Общество
Весной этого года в Истре откроется многофункциональная больница
12:47
Общество
Эфир: как пандемия коронавируса повлияла на индустрию красоты и благотворительность
12:47
Происшествия
Стая собак покусала двухлетнюю девочку на Камчатке
Все новости

Бронзовый призер ОИ-2022 Уайлд объявил о завершении спортивной карьеры

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 12:22
Олимпийские игры 2022
Бронзовый призер ОИ-2022 Уайлд объявил о завершении спортивной карьеры
ТАСС  /  Алеев Егор

Пекин, 8 февраля. Российский сноубордист Виктор Уайлд, завоевавший бронзовую медаль 24-х зимних Олимпийских игр, объявил об уходе из спорта.

Сноубордист Виктор Уайлд объявил о завершении спортивной карьеры после того, как завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на пекинской Олимпиаде. Слова 35-летнего спортсмена приводит «Матч ТВ».

«Хочу сказать огромные слова благодарности людям, которые поверили в меня. Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть», — заявил российский сноубордист.

Уайлд является двукратным олимпийским чемпионом. На ОИ-2014 в Сочи россиянин выиграл золото в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Бронзовый призер ОИ-2022 Уайлд объявил о завершении спортивной карьеры
карьера завершение сноуборд уайлд ои-2022
Комментировать