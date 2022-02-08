Лунный гороскоп на 8 февраля

Ночное светило снова подсказывает нам правильный путь. Один из самых древних календарей на этой планете используется и сейчас. Журнал Elle опубликовал прогноз на сегодня, 8 февраля.

Луна перешла в знак зодиака Телец, а значит, энергии дня активны, но в работе и бизнесе пока лучше не дергаться.

Принимать резкие и спонтанные решения не нужно. К слову, вы и сами будете отвлекаться на другую область. В такой день кто-то из членов семьи захочет с вами подискутировать. С уважением выслушайте, но не спорьте и не давайте своей оценки, перенесите разговор на другой день. Не давайте втянуть себя в скандал.

pexels.com / Merlin Lightpainting

Поговорка дня: «Язык мой — враг мой». Следите за тем, что говорите, не сообщайте ничего лишнего, будьте дипломатичны.

Хорош этот день и для заботы о доме, комфорте своего жилища. Проведите уборку дома: возможно, вы найдете давно потерянную вещь или забытую запись, квитанцию или контакт в блокноте.

Удачны в этот период поездки, но не командировки, а по личным делам и для отдыха. Благоприятно начать диету, лечение или курс оздоровительных или косметических процедур. Интервальное голодание также подойдет.

А вот истолковать сны напрямую не получится, придется разгадывать символы.