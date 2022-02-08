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Итальянский суд приговорил двух человек к 20 годам тюрьмы за пытки мигрантов в Ливии

Весь мир
Итальянский суд приговорил двух человек к 20 годам тюрьмы за пытки мигрантов в Ливии
Федеральное агентство новостей  / 

Палермо, 8 февраля. Суд первой инстанции итальянского города Палермо приговорил двух бенгальцев к 20 годам тюремного заключения по обвинению в пытках мигрантов во время их содержания в ливийской тюрьме города Зувара.

Мужчины в возрасте 37 и 33 лет прибыли в Италию в мае 2020-го, занимаясь контрабандой на побережье Сицилии. Граждан Бангладеш задержали и поместили в лагерь для искателей убежища. Здесь их узнали другие мигранты, которые и оказались жертвами издевательств. Пострадавшие обвинили двоих арестованных в том, что ранее они месяцами удерживали и избивали их в тюрьмах Ливии.

В ходе судебного расследования потерпевшие вспоминали о событиях и плакали, а медицинская экспертиза подтвердила следы применения насилия. Кроме того, на заседании представлены видеозаписи доказательств пыток, проводимых в ливийском центре содержания. Следователи также нашли в Facebook фотографии подсудимых с автоматами АК-47, которыми, по словам мигрантов, бенгальцы их избивали.

Город Зувара расположен в 120 км к западу от Триполи на побережье Средиземного моря. В последний период он превратился в отправную точку для мигрантов, перебирающихся в Европу на резиновых лодках. Местные власти предпринимают различные административные меры для того, чтобы очистить регион от нелегалов.

Международные правозащитные организации регулярно публикуют отчеты о зверствах, которым подвергаются искатели убежища в лагерях Ливии. Береговая охрана североафриканской страны в координации с итальянскими властями пресекает попытки нелегалов доплыть до Европы под видом их спасения от неминуемой гибели в море, после чего людей помещают в центры содержания. Пребывание в таком заведении больше похоже на тюремное заключение, во время которого беженцы сталкиваются с бесчеловечными условиями проживания, пытками и отсутствием санитарии.

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