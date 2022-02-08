Глава группы медэкспертов Олимпиады назвал Пекин самым безопасным местом на планете

Пекин, 8 февраля. Участники зимних Олимпийских игр в Пекине практически не имеют шансов заразиться коронавирусом. Об этом заявил журналистам глава группы медэкспертов оргкомитета «Пекин-2022» Брайан Макклоски.

По его словам, все участники Олимпиады сдают тесты на коронавирус раз в сутки. Кроме того, они находятся в «замкнутой системе», в которой практически все вакцинированы. Риски заражения сохраняются в связи с инкубационным периодом, однако они минимальны, утверждает Макклоски.

«Получается, мы находимся в самом безопасном месте на Земле, в этом контуре у нас практически нулевые шансы подцепить эту заразу», — подчеркнул председатель группы медицинских экспертов.

Напомним, Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Ранее российский сноубордист Виктор Уайлд принес восьмую медаль в копилку сборной, завоевав бронзу в параллельном гигантском слаломе.