Челябинская художница с ДЦП научилась рисовать пейзажи при помощи пальцев ноги

Анастасии Кубрак 30 лет, и она продолжает идти к своим целям, несмотря на болезнь. Девушку всегда интересовало искусство, поэтому она решила начать писать картины. Правда, делает художница это не самым обычным образом. Кисточкой и красками она управляет с помощью пальцев стопы.

Своим творчеством Анастасия решила делиться с пользователями Сети. Ролики с процессом работы стали набирать множество просмотров. Ей начали поступать первые заказы на картины.

«Сначала мы не хотели ничего показывать. Не было такого. На продажу картины не создавались, она рисовала для души, для себя. А потом так получилось, что Настя захотела, чтобы больше людей увидело ее рисунки. И решила их показать миру. А миру очень понравилось, и люди начали приобретать картины», — рассказала младшая сестра художницы Полина.

Многие пользователи не верили, что у девушки серьезное заболевание: утверждали, что она притворяется. Художница очень расстраивалась из-за таких комментариев. Но потом сестра убедила ее, что надо радоваться, ведь люди считают, что она рисует ничуть не хуже здорового человека.

«А потом уже начались по-настоящему плохие комментарии: «Зачем такие люди вообще снимают TikTok, зачем они себя выставляют на всеобщее обозрение?». Тут да, было уже много слез», — вспоминает Полина.

Работа над одной картиной может занимать от четырех до шести часов. Анастасия утверждает, что, когда приходит вдохновение, может рисовать весь день и не уставать. Больше всего она любит создавать пейзажи.

У Кубрак уже была первая персональная выставка. Она прошла в Варненском районе. А некоторые картины девушки висят в одной из больниц Санкт-Петербурга.