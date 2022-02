Протестующие в Гаити требуют отставки премьер-министра

Порт-о-Пренс, 8 февраля. Жители Гаити вышли на акции протеста с требованиями назначить новое правительство и отправить в отставку премьер-министра Ариэля Анри. Об этом сообщает агентство Telesur.

Демонстрации против роста насилия и политического кризиса прошли по всей стране. В четвертом по величине городе Петьонвиль к юго-востоку от столицы манифестанты соорудили баррикады из горящих шин и заблокировали основные улицы. В ходе протестов в Мартиссане, недалеко от Порт-о-Пренса, были слышны выстрелы из автоматов, а в регионе Камп-Перрен манифестации прошли во главе со студентами, требующими восстановления разрушенных после землетрясения 14 августа школ.

Protesters call on Haitian Prime Minister Ariel Henry to step down in Port-au-Prince, Haiti, 07 February 2022, on the day slain President Jovenel Moise's term in office would have officially ended. ???? epa / EFE / Johnson Sabin#Haiti #protests #epaphotos #epaimages pic.twitter.com/XoUWZaIy7G