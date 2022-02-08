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Протестующие в Гаити требуют отставки премьер-министра

Весь мир
Протестующие в Гаити требуют отставки премьер-министра
Global Look Press  /  Adam Delgiudice/ZUMAPRESS.com

Порт-о-Пренс, 8 февраля. Жители Гаити вышли на акции протеста с требованиями назначить новое правительство и отправить в отставку премьер-министра Ариэля Анри. Об этом сообщает агентство Telesur.

Демонстрации против роста насилия и политического кризиса прошли по всей стране. В четвертом по величине городе Петьонвиль к юго-востоку от столицы манифестанты соорудили баррикады из горящих шин и заблокировали основные улицы. В ходе протестов в Мартиссане, недалеко от Порт-о-Пренса, были слышны выстрелы из автоматов, а в регионе Камп-Перрен манифестации прошли во главе со студентами, требующими восстановления разрушенных после землетрясения 14 августа школ.

Политические и социальные организации также принимали участие в протестах с целью добиться выполнения условий соглашения Монтаны, согласно которому для создания нового правительства во главе с президентом и премьер-министром к февралю следующего года необходимо сформировать переходный совет, в который будут входить представители гражданского общества и политические деятели. При этом полностью исключается участие лиц, имеющих связи с криминальными бандами.

«Открыта дорога для осуществления соглашения 30 августа 2021 года, наступил момент найти компромисс между всеми важными акторами, чтобы вывести страну из тупика в достижении национального консенсуса. Это крайне необходимо для долгосрочного разрешения этого глубокого и опасного кризиса, который переливает государство», — написано в документе, представленном премьер-министру сторонниками соглашения Монтаны.

Политическая группа призвала Анри немедленно провести переговоры, чтобы вместе найти выход из нынешнего кризиса.

Протестующие в Гаити требуют отставки премьер-министра
Федеральное агентство новостей

30 января данная коалиция из различных правительственных и общественных организаций, вошедших в самопровозглашенный Национальный переходный совет, провела внутренние выборы, на которых Фриц Альфонс Жан был избран президентом временного правительства, а Стивен Бенуа — премьер-министром.

Согласно их плану, президент Жан должен будет провести выборы на все государственные должности по истечении двухлетнего срока.

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протесты гаити ариэль анри
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