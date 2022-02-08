Философ и мыслитель: Александр Збруев поделился воспоминаниями об актере Викторе Проскурине

Советскому и российскому актеру театра и кино, заслуженному артисту РСФСР Виктору Проскурину сегодня исполнилось бы 70 лет. Он был прекрасным артистом, интересным собеседником, истинным философом и мыслителем. Таким его помнит коллега по сцене, народный артист РСФСР Александр Збруев. Воспоминаниями актер поделился в беседе с ФАН.

«Виктор Проскурин, прежде всего, был очень хорошим актером, и все его роли навсегда остались в памяти зрителей. Я думаю, все эти фильмы, в которых он снимался, довольно значимы, потому что он вкладывал очень много своей энергии и таланта в эти картины и роли. Витя был действительно очень прекрасным актером, непохожим ни на кого. Это был особый человек. Когда он выходил на сцену, то шел не просто актер, а за ним тянулось нечто большее: его биография, понимание жизни, смысл. Другими словами, на сцену выходила личность. Это было отлично от всего, что происходило перед зрителями. Даже с небольшой ролью он был значим и всегда воспринимался, что называется, на ура», — говорит Александр Збруев.

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Как отметил актер, при жизни Виктор Проскурин очень тщательно выбирал друзей, довольно щепетильно подходил к этому вопросу. Несмотря на это, он был невероятно интересным человеком и прекрасным собеседником.

«Я не знаю, были ли они (друзья) у него или нет, но общение с ним было очень увлекательным, потому что он и философ, и мыслитель. Если в беседе возникали какие-то интересные вопросы про нашу жизнь, про то, что творится в мире, одним словом, он философствовал. Я не знаю, что еще добавить, потому что все остальные слова уже будут банальны, это говорит каждый. Жаль, что мы потеряли такого замечательного актера», — заключил артист.

Ранее Александр Збруев заявил, что компьютерные технологии губят кино. По его мнению, из фильмов уходит душа.