Москва, 8 февраля. Соединенные Штаты планируют запустить медийную кампанию по инспирированию протестных настроений в сирийском обществе. Об этом заявили представители Службы внешней разведки (СВР) России.

Согласно полученным данным, американская администрация Джо Байдена планирует сохранить присутствие военного контингента США в Сирии и не допустить стабилизации обстановки в этой ближневосточной стране.

«В Вашингтоне намерены развернуть широкую медийную кампанию, в том числе в арабоязычных социальных сетях, по инспирированию протестных настроений в сирийском обществе», — сказано в сообщении СВР.

Плюс ко всему американские спецслужбы намерены направить экстремистские ячейки в Дамаске и его окрестностях на точечные акции против военнослужащих Ирана и РФ.

Представители СВР до этого сообщили, что США незаконно добывают до 3 млн баррелей сирийской нефти в месяц.