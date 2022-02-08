Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 февраля 13:01
12:59
Происшествия
МВД Нидерландов просят проверить нацистские лозунги на матче РФ — Украина по мини-футболу
12:56
Спорт
Сборная России по футболу проведет июньские матчи Лиги наций на стадионе «Динамо»
12:56
Политика
Аналитик Скаршевский раскрыл «План Б» Зеленского по Донбассу
12:53
Олимпийские игры 2022
Сноубордист Вик Уайлд расплакался после бронзы на Олимпиаде в Пекине
12:53
Спорт
Трусова и Щербакова против Валиевой: скандал или спортивное соперничество
12:52
Армия
Минобороны РФ сформирует мобильный резерв ПВО на южном стратегическом направлении
12:51
Происшествия
Пожизненно приговоренного маньяка-милиционера осудили в Петербурге по новому эпизоду
12:50
Общество
Весной этого года в Истре откроется многофункциональная больница
12:47
Общество
Эфир: как пандемия коронавируса повлияла на индустрию красоты и благотворительность
12:47
Происшествия
Стая собак покусала двухлетнюю девочку на Камчатке
Все новости

Украинский фигурист Шмуратко дерзко отреагировал на вопрос журналистки из США о родине

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 11:55
Олимпийские игры 2022
Украинский фигурист Шмуратко дерзко отреагировал на вопрос журналистки из США о родине
Global Look Press  /  Raniero Corbelletti

Пекин, 8 февраля. Украинский фигурист Иван Шмуратко дерзко ответил американской журналистке, которая задала ему вопрос о ситуации на его родине. Это произошло во время разговора с прессой после короткой программы на Олимпиаде в Пекине.

Украинец занял 22-е место в короткой программе и выступит в произвольной. После объявления результатов он вышел к журналистам, чтобы ответить на вопросы.

«Или фигурное катание, или я пойду отдыхать», — заявил Шмуратко, отвечая на вопрос журналистки об обстановке на Украине.

Ранее Шмуратко отвечал на вопросы российских журналистов на английском языке. Он пояснил, что украинские спортсмены на Играх могут говорить только на родном языке или по-английски, пишет телеканал «360».

Олимпийские игры стартовали 4 февраля в Пекине. Они продлятся до 20 февраля. Украинская сборная пока не завоевала ни одну медаль.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Украинский фигурист Шмуратко дерзко отреагировал на вопрос журналистки из США о родине
украина олимпийские игры шмуратко
Комментировать