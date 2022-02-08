Украинский фигурист Шмуратко дерзко отреагировал на вопрос журналистки из США о родине

Пекин, 8 февраля. Украинский фигурист Иван Шмуратко дерзко ответил американской журналистке, которая задала ему вопрос о ситуации на его родине. Это произошло во время разговора с прессой после короткой программы на Олимпиаде в Пекине.

Украинец занял 22-е место в короткой программе и выступит в произвольной. После объявления результатов он вышел к журналистам, чтобы ответить на вопросы.

«Или фигурное катание, или я пойду отдыхать», — заявил Шмуратко, отвечая на вопрос журналистки об обстановке на Украине.

Ранее Шмуратко отвечал на вопросы российских журналистов на английском языке. Он пояснил, что украинские спортсмены на Играх могут говорить только на родном языке или по-английски, пишет телеканал «360».

Олимпийские игры стартовали 4 февраля в Пекине. Они продлятся до 20 февраля. Украинская сборная пока не завоевала ни одну медаль.