Войска ЗВО получат свыше 1600 индивидуальных приборов спутниковой навигации в 2022 году

Москва, 8 февраля. Более 1600 приборов спутниковой навигации индивидуального пользования поступит в распоряжении бойцов Западного военного округа (ЗВО) в 2022 году. Об этом сообщил командующий ЗВО Александр Журавлев.

Генерал-полковник Александр Журавлев напомнил, что в течение минувшего года военнослужащие ЗВО получили около двух тысяч современных аппаратов спутниковой навигации. Его слова приводит пресс-служба округа.

«Среди новой техники будут такие уникальные комплексы, как подвижный многоцелевой топографо-геодезический комплекс "Волонтер" с беспилотным летательным аппаратом "Корсар", а также "Медиана" и автомобили штабные (топографические)», — заявил командующий ЗВО.

Ранее сообщалось, что мотострелки Западного военного округа провели учения с использованием разведывательных БПЛА «Орлан-10» на полигоне Алабино. О неспособности имеющихся у американской армии радаров обнаружить новейшие боевые самолеты ВКС РФ информировал Infox.