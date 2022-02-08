Ливия экспортирует в Италию миллион баррелей нефти

Тобрук, 8 февраля. Ливия готовится к экспорту одного миллиона баррелей нефти в Италию. Об этом сообщает издание Libya Review.

Танкер «Джордж С.» накануне пришвартовался в порту Тобрука на востоке страны. Погрузка природного ресурса уже началась.

«Темпы добычи на месторождениях Масала и Сарир достигли 225 тысячи баррелей в сутки. Нефть поступает в порт, принадлежащий нефтяной компании Арабского залива (AGOCO), по трубопроводу протяженностью 513 км», — говорится в заявлении.

Представитель морской гавани подтвердил, что транспортные и экспортные операции осуществляются в соответствии с мерами предосторожности по борьбе с пандемией COVID-19. Отгрузка тщательно контролируется в рамках сохранения окружающей среды, «что является одним из важнейших приоритетов компании».

Национальная нефтяная корпорация Ливии в январе объявила, что доходы страны от экспорта нефти и газа достигли более 21,5 миллиарда долларов в 2021 году. Этот показатель является рекордным за последние пять лет.