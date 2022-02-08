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Политолог Абдулова: Запад использует СМИ как элемент гибридной войны
Политика
Политолог Абдулова: Запад использует СМИ как элемент гибридной войны
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 8 февраля. В последнее время повестка западных СМИ – это нагнетание антироссийских настроений. Порой риторика доходит до полного абсурда, считает политолог Абдулова.

В век информационного развития восприятие получения информации человеческим мозгом изменилось. Теряясь в инфопотоках многие люди стали мыслить мозаично, воспринимая окружающий мир фрагментарно, пишет сетевое издание «Abdulova.Info». Мы не ищем логики в полученной информации, не выстраиваем причинно-следственную связь, мы просто наблюдаем. Информация подается в виде готовых шаблонов, которые активно задействуют имеющиеся в подсознании стереотипы. По мнению политолога Аси Абдуловой СМИ являются фактором укрепления мозаичного типа мышления, приучая человека мыслить стереотипами, и не включать интеллект при анализе материалов СМИ.

Абдулова считает, что действия западных СМИ сегодня - это не безумие, это планомерное и систематизированное выполнение методов и технологий, разработанных в «мозговых центрах», где ученые-интеллектуалы проводят исследования и дают научные рекомендации. США объявило России гибридную войну, где информационное оружие является элементом этой войны. Эффект от информационной агрессии может быть огромен и опасен, так как наносится непоправимый урон человеческому сознанию, происходит деморализация противника через пропаганду и информационное зомбирование населения, предупреждает специалист. Информационное оружие позволяет управлять людьми. По мнению эксперта, России нужно не только защищаться на информационном поле, но и проводить ответные меры.

Как ранее рассказывал ФАН, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что Запад развернул против России полномасштабную информационную войну, в которой Москва не имеет права проигрывать. Агрессивная антироссийская кампания развернута западными СМИ по всем фронтам.

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