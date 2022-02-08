Аналитик Антонопулос заявил о параличе экономики Литвы из-за транзитной войны с Минском

Вильнюс, 8 февраля. Транспортная система и промышленность Литвы были парализованы из-за транзитной войны с Белоруссией. Об этом политический аналитик Пол Антонопулос написал на страницах InfoBrics.

Вильнюс ранее ограничил транзит белорусских удобрений в свои морские порты. Минск в ответ запретил транзит нефтепродуктов, минеральных и химических удобрений по железной дороге, напоминает «ПолитРоссия». Сейчас в Литве в панике подсчитывают потери от таких решений.

«Мы расцениваем это как угрозы, к которым нужно относиться серьезно, потому что пусть даже такие угрозы иногда кажутся странными или непонятными, но у нас есть опыт, когда такие угрозы были выполнены. Такая ситуация была с организацией нелегальной миграции у границ Европейского союза, это тоже была угроза Минска, организованная с помощью минского режима», — сказала недавно премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

pxhere.com /

Прибалтийская страна считает, что оказывает давление на Белоруссию. По факту дела обстоят иначе, с учетом того, что экономика государства оставляет желать лучшего. Действия Литвы могут обернуться неприятными последствиями, если помнить о ее стремлении служить США и отказе контактировать с Китаем.

Вильнюс, вероятно, начал транзитную войну с Белоруссией, чтобы спровоцировать Пекин. Однако там забыли, что президенту республики Александру Лукашенко может хватить одного указа, чтобы обвалить литовскую экономику.

Ранее руководитель Baltnews Андрей Стариков предупредил Литву о серьезных финансовых последствиях из-за запрета на транзит белорусских товаров. Недавно похожее решение в отношении Минска приняла Эстония, информирует НСН.