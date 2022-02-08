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Депутат Госдумы Нилов предложил новую налоговую льготу для семейных пар

Экономика
Депутат Госдумы Нилов предложил новую налоговую льготу для семейных пар
pixabay.com  /  Nattanan Kanchanaprat

Москва, 8 февраля. Общую сумму вкладов семьи, необлагаемых налогом и оформленных на одного или обоих супругов, необходимо повысить до 2 млн рублей, заявил депутат Государственной думы Ярослав Нилов.

На данный момент процентные доходы от банковских вкладов свыше 1 млн рублей облагаются налогом. Парламентарий обратил внимание, что при исчислении налога не учитывается законодательство, в рамках которого нажитое в браке имущество является совместным. У одного супруга может быть вклад, у другого — нет. При этом депозит считается общим, а платить вынужден один супруг.

«В целях подготовки проекта закона, предусматривающего освобождение от НДФЛ процентных доходов по совокупным банковским вкладам супругов в размере до 2 млн рублей, прошу вас дать поручение предоставить информацию о технической возможности организации межбанковского учета вкладов лиц, состоящих в браке, для реализации предлагаемой системы исчисления налога», — отметил Нилов в письменном обращении к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Ставка по вкладам может вырасти в пределах 0,5 процентного пункта. Их динамика в значительной степени будет зависеть от ключевой ставки Банка России. Регулятор может пойти на повышение ставки до 8,75% или 9%..

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Все новости / Экономика / Депутат Госдумы Нилов предложил новую налоговую льготу для семейных пар
Ярослав Нилов депозит налог ндфл вклад
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