Депутат Госдумы Нилов предложил новую налоговую льготу для семейных пар

Москва, 8 февраля. Общую сумму вкладов семьи, необлагаемых налогом и оформленных на одного или обоих супругов, необходимо повысить до 2 млн рублей, заявил депутат Государственной думы Ярослав Нилов.

На данный момент процентные доходы от банковских вкладов свыше 1 млн рублей облагаются налогом. Парламентарий обратил внимание, что при исчислении налога не учитывается законодательство, в рамках которого нажитое в браке имущество является совместным. У одного супруга может быть вклад, у другого — нет. При этом депозит считается общим, а платить вынужден один супруг.

«В целях подготовки проекта закона, предусматривающего освобождение от НДФЛ процентных доходов по совокупным банковским вкладам супругов в размере до 2 млн рублей, прошу вас дать поручение предоставить информацию о технической возможности организации межбанковского учета вкладов лиц, состоящих в браке, для реализации предлагаемой системы исчисления налога», — отметил Нилов в письменном обращении к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Ставка по вкладам может вырасти в пределах 0,5 процентного пункта. Их динамика в значительной степени будет зависеть от ключевой ставки Банка России. Регулятор может пойти на повышение ставки до 8,75% или 9%..