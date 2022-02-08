Массовая передозировка фентанилом произошла в американском Сент-Луисе

Сент-Луис, 8 февраля. В Сент-Луисе, штат Миссури, семь человек погибло из-за передозировки фентанилом. Об этом сообщил временный директор по общественной безопасности Дэн Айсом.

Series of fentanyl overdoses in St. Louis sparks public safety warning https://t.co/SeiG0hC9b5 — Printveela (@PrintVeela) February 7, 2022

Первые шесть человек скончались из-за передозировки в субботу, 5 февраля. Это произошло в 4300 и 440 кварталах Форест-Парк-авеню в районе Центральный Вест-энд. Еще один человек погиб в понедельник по той же причине.

Айсом сообщил, что все смерти, скорее всего, произошли из-за одной некачественной партии наркотика. Он отметил, что правоохранители «обеспокоены», потому что неясно, насколько широко успел распространиться препарат.

«Мы хотим напомнить людям, что фентанил вызывает сильное привыкание и чрезвычайно опасен. Если вам нужна помощь, там есть службы», — сказал он.

Бум фентанила

Передозировка наркотиков как причина смертности в настоящее время стоит на первом месте в США, опережая автомобильные аварии, огнестрельное оружие и даже грипп и пневмонию. В период с апреля 2020-го по апрель 2021 года из-за запрещенных препаратов погибли более 100 тыс. человек. Во множестве случаев фигурирует именно фентанил.