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Массовая передозировка фентанилом произошла в американском Сент-Луисе

Весь мир
Массовая передозировка фентанилом произошла в американском Сент-Луисе
unsplash.com  /  James Yarema

Сент-Луис, 8 февраля. В Сент-Луисе, штат Миссури, семь человек погибло из-за передозировки фентанилом. Об этом сообщил временный директор по общественной безопасности Дэн Айсом.

Первые шесть человек скончались из-за передозировки в субботу, 5 февраля. Это произошло в 4300 и 440 кварталах Форест-Парк-авеню в районе Центральный Вест-энд. Еще один человек погиб в понедельник по той же причине.

Айсом сообщил, что все смерти, скорее всего, произошли из-за одной некачественной партии наркотика. Он отметил, что правоохранители «обеспокоены», потому что неясно, насколько широко успел распространиться препарат.

«Мы хотим напомнить людям, что фентанил вызывает сильное привыкание и чрезвычайно опасен. Если вам нужна помощь, там есть службы», — сказал он.

Бум фентанила

Передозировка наркотиков как причина смертности в настоящее время стоит на первом месте в США, опережая автомобильные аварии, огнестрельное оружие и даже грипп и пневмонию. В период с апреля 2020-го по апрель 2021 года из-за запрещенных препаратов погибли более 100 тыс. человек. Во множестве случаев фигурирует именно фентанил.

Массовая передозировка фентанилом произошла в американском Сент-Луисе
Федеральное агентство новостей

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