Германия уже платит высокую цену за противостояние с «Северным потоком — 2». В последнем квартале прошлого года экономика страны пережила спад, связанный со взлетевшими ценами на газ. Такое мнение ФАН высказал политический аналитик Юрий Голубь.

Высокая цена за Украину

Берлин готов заплатить высокую экономическую цену за безопасность Украины. Такое заявление сделала глава МИД ФРГ Анналена Бербок на брифинге в Киеве.

Global Look Press / Sebastian Gabsch via www.imago-i/www.imago-images.de

«Сделаем все, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, мы подготовили сообща ряд жестких мер против России в этом случае. Эти санкции беспрецедентны и согласованы со всеми партнерами. На этом фоне хочу подчеркнуть, что в связи с тесными экономическими взаимоотношениями всех партнеров и прежде всего моей страны – да, мы тоже готовы заплатить за это высокую экономическую цену, поскольку речь идет о безопасности Украины», — сказала Бербок.

«Немцы уже платят»

Как заметил Юрий Голубь, слова о готовности всех немцев заплатить «высокую экономическую цену» звучат из уст Бербок, в отношении которой ведется расследование о получении «коронавирусных бонусов». Несмотря на статус министра иностранных дел, Бербок в этом вопросе вряд ли уполномочена представлять всю Германию. Ведь не только немецкие предприниматели регулярно высказываются о том, что газопровод «Северный поток — 2» жизненно необходим экономике ФРГ, но и канцлер Олаф Шольц всеми силами обходит этот вопрос и призывает не пугаться зависимости от поставок российского топлива.

«При всем давлении США окончательная позиция Германии должна сформироваться в результате борьбы внутри коалиции из трех правящих партий, а в свете продолжающегося скандала положение Бербок выглядит не слишком устойчивым. Что же касается высокой цены — немцы ее уже платят. В последнем квартале прошлого года экономика страны пережила спад, связанный, помимо прочих факторов, с взлетевшими ценами на газ», — пояснил Юрий Голубь.

ФБА «Экономика сегодня» /

Он заметил, что подход, при котором ключевые экономические решения принимаются исходя из «европейских ценностей» и зеленой идеологии (можно вспомнить, что до конца года должны прекратить работу последние немецкие АЭС), будет стоить все дороже и дороже.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.

Ранее ФАН приводил мнение, согласно которому Соединенные Штаты усилили давление на Германию по всем фронтам, особенно в вопросе Украины. При этом главенствующую роль по Украине в Европе берет на себя Великобритания.