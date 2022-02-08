Лукашенко допустил распространение «дохлятины» в СМИ во время конституционного референдума

Минск, 8 февраля. Запад будет подкидывать Минску всякую «дохлятину» на фоне референдума по изменению Конституции Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко, говоря о возможном распространении фейков в СМИ до проведения народного голосования.

Во время заседания Совбеза Белоруссии глава государства отметил, что в СМИ могут начать распространение недостоверной информации о представителях власти.

«По каждому из вас будут молотить. Меня уже отмолотили. Уже, наверное, живого места не осталось», — сказал Лукашенко.

Референдум по внесению поправок в Конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля. Белорусский лидер в своем указе обозначил формулировку вопроса, который вынесут на голосование: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».