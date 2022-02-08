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США незаконно добывают до 3 млн баррелей сирийской нефти в месяц

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 11:35
Весь мир
США незаконно добывают до 3 млн баррелей сирийской нефти в месяц
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 февраля. Ежемесячный объем незаконной добычи нефти Соединенными Штатами в Сирии составляет около 3 млн баррелей, следует из подсчетов Службы внешней разведки России (СВР).

США активно участвуют в подпольной торговле нефтью, взаимодействуя с курдскими формированиями «Сирийских демократических сил» (СДС). Как узнали в ведомстве, американские военные сопровождают грузовики с контрабандным сырьем, перегоняемые из Сирии на территорию Иракский Курдистан. После этого черное золото продается по ценам значительно ниже рыночных — 35-40 долларов за баррель.

Как отмечают в СВР, Вашингтон в ближайшее время планирует развернуть полномасштабную медийную кампанию, направленную на инспирирование протестных настроений в сирийском обществе. Американские власти готовятся использовать сложное социально-экономическое положение для организации массовых протестов. Провоцируя местных правоохранителей, США рассчитывают на применение силы в отношении «мирных протестующих».

Сирийское информационное агентство SANA в прошлом месяце сообщило о пересечении иракской границы 111 грузовых машин, половина из которых — автоцистерны. Подобная информация поступала и раньше. Таким образом, можно сделать вывод, что незаконная добыча, транспортировка и продажа сирийской нефти осуществляются Соединенными Штатами на постоянной основе. Кроме того, известно, что США запустили вместе с курдскими формированиями нефтеперерабатывающий завод в провинции Хасака.

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нефть Сирия сша курдистан
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