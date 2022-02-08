Луганск, 8 февраля. Около 100 британских спецназовцев прибыли на Украину, сообщили официальные представители Народной милиции ЛНР.

Лондон усиливает свою поддержку Киева и направляет своих спецназовцев на Украину, сообщили представители оборонного ведомства Луганской Народной Республики. Около 100 бойцов сил специальных операций ВС Великобритании дополнительно прибыли на украинскую территорию, заявили в НМ ЛНР.

Ранее российский лидер Владимир Путин допустил новую попытку Киева решить проблему Донбасса силовым путем, при этом опираясь на содействие западных стран.