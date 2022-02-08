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В ЮВО стартовали 30 тактических учений с использованием ракетных комплексов и бронетехники

Армия
В ЮВО стартовали 30 тактических учений с использованием ракетных комплексов и бронетехники
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Ростов-на-Дону, 8 февраля. Бойцы Южного военного округа (ЮВО) проведут свыше 30 двусторонних ротных тактических учений на полигонах в России, а также в Абхазии и Южной Осетии вместе с бронетехникой и ракетными комплексами.

Во вторник начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев сообщил СМИ, что в округе стартовали 30 двусторонних ротных тактических учений. Военные будут отрабатывать на 15 полигонах округах в России, Абхазии и Южной Осетии противодействие условному противнику в течение трех недель.

«В тактических учениях задействованы усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейского корпуса ЮВО», — сказал Астафьев.

Активная фаза учений пройдет в ночное время суток, а командирам подразделений придется продемонстрировать навыки управления в условиях ухудшенной невидимости. В маневрах примут участие армейская авиация, 400 военнослужащих и 80 единиц военной техники, включая танки Т-72Б3, БМП, бронетранспортеры БТР-82А, ракетные комплексы «Корнет», «Хризантема-С» и артиллерийские установки.

Ранее в Крыму стартовали тренировочные маневры с участием расчетов артиллерии Южного военного округа и беспилотников Черноморского флота РФ.

Учения проходят на фоне приближения сил НАТО к южным рубежам России. О продвижении военного блока к российским границам сообщил командующий ЮВО генерал армии Александр Дворников, о чем пишет издание «Утро.ру».

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