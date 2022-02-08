Потенциальных преемников президента Палестины назначили на руководящие посты

В Организации освобождения Палестины (ООП) произошли новые кадровые перестановки. На руководящие должности были назначены чиновники, близкие к председателю данного органа Махмуду Аббасу. Местные источники говорят о том, что они являются потенциальными преемниками 86-летнего главы Палестинской национальной администрации (ПНА).

По данным информационного агентства WAFA, за утверждение кандидатов на важные посты отвечал Центральный совет ООП, состоящий из 141 члена. Он собрался впервые за почти четырехлетний период.

Коллегиальным решением 61-летний Хуссейн аль-Шейх, являющийся ключевым связным с Израилем и США, а также доверенным лицом Махмуда Аббаса, стал одним из членов исполкома ООП. Предполагается, что вскоре он может занять пост генерального секретаря данного органа, который ранее принадлежал Саибу Эрекату, скончавшемуся в 2020 году в результате осложнений, вызванных инфекцией коронавируса.

Еще один помощник главы ПНА, 73-летний Раухи Фаттух, занял должность председателя Национального совета — главного руководящего органа Организации освобождения Палестины.

Оба кандидата были выдвинуты непосредственно Аббасом и его партией ФАТХ. Предполагается, что в дальнейшем они будут работать над продвижением идей урегулирования конфликта с Израилем.

Федеральное агентство новостей /

Впрочем, с таким положением дел не готовы смириться члены группировок, бойкотировавших голосование. Объединения ХАМАС и «Исламский джихад» (запрещено в РФ), традиционно конкурирующие с Палестинской национальной администрацией, отказались принять участие в двухдневной сессии Центрального совета ООП. Свою позицию они аргументировали недовольством отсутствием реформ по разделению власти, проведения которых группировки требуют от президента ПНА.

«Эти назначения недействительны, незаконны и не имеют национального консенсуса. Это не что иное, как передислокация команды Аббаса», — заявил в секторе Газа представитель ХАМАС Фаузи Бархум.

Данный случай — уже не первое проявление внутренних противоречий в Палестине, однако соперничающие стороны так и не предприняли шагов по устранению существующих разногласий и проблем региона.

Федеральное агентство новостей /

Махмуд Аббас, возглавляющий ООП и ПНА, осуществляет ограниченное самоуправление на Западном берегу реки Иордан. В то же время ХАМАС управляет сектором Газа, где также базируется «Исламский джихад».

Обе исламистские группы обвиняют Аббаса, который не проводил президентских выборов с 2005 года, в том, что он делает недостаточно для преодоления трудностей, препятствующих голосованию. Глава ПНА, в свою очередь, обвиняет ХАМАС в нынешнем политическом расколе.

Федеральное агентство новостей /

Главное противоречие этих сил заключается в отношении к взаимодействию с Израилем: поддерживаемый западными странами Аббас имеет более умеренные взгляды и продвигает инициативы мирного сосуществования двух государств.

В то же время группировка ХАМАС и ее союзники не одобряют этой позиции и не признают право еврейского государства на существование. Их самостоятельная политика, основанная на такой точке зрения, неоднократно приводила к вооруженным обострениям в регионе.

Федеральное агентство новостей /

Палестинские аналитики говорят о том, что новые назначения Центрального совета могут улучшить перспективы Хуссейна аль-Шейха и Раухи Фаттуха стать преемниками Аббаса, постепенно теряющего поддержку населения.

Кроме того, в прошлом у него уже возникали проблемы с сердцем, а в совокупности с почтенным возрастом это заставляет все чаще задумываться о том, кто придет ему на смену. И в случае преждевременной кончины или добровольной отставки деятеля имеющие более радикальные взгляды группы, безусловно, попробуют воспользоваться шансом заполучить власть.