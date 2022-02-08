Егор Крид показал короткий фрагмент своей песни с МакSим

Москва, 8 февраля. Певец Егор Крид поделился с интернет-пользователями коротким фрагментом новой композиции с артисткой МакSим. Поклонники пришли в восторг от новой музыкальной коллаборации.

Егор Крид известен своей любовью к 38-летней исполнительнице. Когда артистка лежала в коме, рэпер на своих концертах заряжал поклонников хитами знаменитости. Позже певица призналась, что ей было приятно видеть такую поддержку.

Спустя несколько месяцев после выписки исполнительницы из больницы Егор Крид поделился кусочком совместной композиции с артисткой. Певец представил короткое видео с песней на своей странице в Instagram.

«Сниппет нового трека «Отпускаю». 11 февраля на всех муз площадках. Жду ваши видео под звук в ТикТоке!» — написал 27-летний музыкант.

Pr Scr instagram.com / @egorkreed

Поклонники были в восторге от нового трека. Они оставили тысячи комментариев, в которых признались, что с нетерпением ждут полной версии песни.

«До слез, легенда»; «Это будет очень душевный трек»; «Душа полетела в рай. Я готова плакать!» — написали интернет-пользователи.

Певец Егор Крид стал наставником нового сезона проекта «Голоc. Дети». Вместе с музыкантом кресла жюри будут заняты рэпером Бастой и исполнительницей Полиной Гагариной.