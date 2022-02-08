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Победительница «Холостяка» с Тимати рассказала о самом запоминающемся дне на проекте

Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» с Тимати рассказала о самом запоминающемся дне на проекте
instagram.com  /  @kat_safarova

Москва, 8 февраля. Модель Екатерина Сафарова, которая стала победительницей шоу «Холостяк» с рэпером Тимати, рассказала о самом запоминающемся дне на проекте. Девушка провела это время в компании основателя лейбла Black Star без камер.

Сафарова предложила подписчикам сыграть в необычную игру в Instagram Stories. Поклонники описывали фото, а модель выкладывала соответствующий кадр.

Один из пользователей соцсети попросил показать самый запоминающийся день на «Холостяке». Внезапно выяснилось, что наиболее ярким на проекте для девушки стал вовсе не день, когда Тимати отдал ей предпочтение в финале.

По словам Сафаровой, больше всего эмоций она получила после того, как рэпер «выгнал» ее с «Холостяка». На следующий день у съемочной группы был выходной, и музыкант пригласил участницу еще раз покататься с ним на вейке.

«Это был первый раз, когда мы провели весь день вдвоем без камер, девочек и съемочной группы», — поделилась модель.

Победительница «Холостяка» с Тимати рассказала о самом запоминающемся дне на проекте
Pr Scr instagram.com / @kat_safarova

Впоследствии Тимати вернул Сафарову на шоу и сделал ее победительницей. Однако после завершения «Холостяка» рэпер и участница проекта были вместе совсем недолго, передает Teleprogramma.pro.

Напомним, главным героем нового сезона «Холостяка» стал бизнесмен Александр Гранков. Он признался, что смотрел некоторые выпуски шоу с Тимати, и проект показался ему странным.

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Все новости / Шоу-бизнес / Победительница «Холостяка» с Тимати рассказала о самом запоминающемся дне на проекте
тимати холостяк Сафарова
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