Телеведущий Норкин рассмешил гостей «Места встречи» еврейским анекдотом про Илью Муромца

Москва, 8 февраля. Телеведущий Андрей Норкин сумел поразить россиян остроумным еврейским анекдотом про русского богатыря Илью Муромца. Шутка журналиста традиционно прозвучала в эфире передачи «Место встречи».

В рамках политического ток-шоу эксперты обсуждали самые острые вопросы. Андрей Норкин решил вспомнить анекдот, чтобы разбавить накаленную обстановку в студии.

На этот раз юмористический рассказ был посвящен двум представителям еврейской общины, которые решили посмотреть советский фильм про Илью Муромца.

«Цукерман и Рабинович, которые уехали тысячу лет назад (еще совсем маленькими детьми), впервые в жизни наткнулись в телевизоре на советскую кино-сказку про Илью Муромца. Сидят, смотрят, а там говорят: "Ой, ты гой еси, добрый молодец Илья Муромец".

— Яша, я не понимаю, а что они такое говорят?

— Они говорят: "Хороший ты человек, Илья, хоть и не еврей, конечно"», — пошутил ведущий в эфире телеканала НТВ.