Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 февраля 11:32
11:28
Происшествия
Жительница Дзержинска родила ребенка в коллекторе на глазах у двухлетнего сына
11:27
Политика
Лукашенко допустил распространение «дохлятины» в СМИ во время конституционного референдума
11:26
Весь мир
США незаконно добывают до 3 млн баррелей сирийской нефти в месяц
11:25
Армия
В ЛНР заявили о прибытии на Украину 100 спецназовцев ВС Великобритании
11:25
Армия
В ЮВО стартовали 30 тактических учений с использованием ракетных комплексов и бронетехники
11:24
Шоу-бизнес
Егор Крид показал короткий фрагмент своей песни с МакSим
11:19
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» с Тимати рассказала о самом запоминающемся дне на проекте
11:18
Общество
Почти 700 человек умерли от COVID-19 за сутки в России
11:18
Общество
Засыпаем под шум капель: знаменитые жильцы «довлатовского дома» жалуются на протекающую крышу
11:16
Политика
Ведущий Соловьев напомнил, что спасло армию Украины от разгрома в Донбассе
Все новости

Телеведущий Норкин рассмешил гостей «Места встречи» еврейским анекдотом про Илью Муромца

Общество
Телеведущий Норкин рассмешил гостей «Места встречи» еврейским анекдотом про Илью Муромца
wikipedia.org  /  «Богатырский скок». Виктор Васнецов. 1914

Москва, 8 февраля. Телеведущий Андрей Норкин сумел поразить россиян остроумным еврейским анекдотом про русского богатыря Илью Муромца. Шутка журналиста традиционно прозвучала в эфире передачи «Место встречи».

В рамках политического ток-шоу эксперты обсуждали самые острые вопросы. Андрей Норкин решил вспомнить анекдот, чтобы разбавить накаленную обстановку в студии.

На этот раз юмористический рассказ был посвящен двум представителям еврейской общины, которые решили посмотреть советский фильм про Илью Муромца.

«Цукерман и Рабинович, которые уехали тысячу лет назад (еще совсем маленькими детьми), впервые в жизни наткнулись в телевизоре на советскую кино-сказку про Илью Муромца. Сидят, смотрят, а там говорят: "Ой, ты гой еси, добрый молодец Илья Муромец".

— Яша, я не понимаю, а что они такое говорят?

— Они говорят: "Хороший ты человек, Илья, хоть и не еврей, конечно"», — пошутил ведущий в эфире телеканала НТВ.

Шутка российского журналиста сразила приглашенных гостей наповал, после чего в зале раздались бурные аплодисменты.

Андрей Норкин ранее уложил россиян на лопатки от смеха анекдотом про «недорогую сексуальность». Основной для шутки стал рассказ армейского друга телеведущего.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Телеведущий Норкин рассмешил гостей «Места встречи» еврейским анекдотом про Илью Муромца
норкин евреи место встречи анекдот
Комментировать