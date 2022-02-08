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Олимпиада 2022 — пятый день: фигурное катание, коронавирус, медальный зачет, место России

Спорт
Олимпиада 2022 — пятый день: фигурное катание, коронавирус, медальный зачет, место России
Федеральное агентство новостей  / 

Пятый день Олимпиады 2022 в Пекине ознаменовался очередными баталиями в фигурном катании, розыгрышем медального комплекта в гигантском слаломе, неизбежным вмешательством коронавируса в соревновательные планы. Некоторые детали пятого соревновательного дня — в олимпийском обзоре ФАН.

Принесший России первую золотую медаль в скиатлоне Александр Большунов не примет участие в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пекине. Об этом стало известно накануне, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе одобрила это решение, сообщает РИА Новости. Спринт свободным стилем состоится во вторник, 8 февраля. Российскую сборную на этом этапе ОИ-2022 представляют Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Артем Мальце.

Два представителя России выступили в 1/8 финала параллельного гигантского слалома: Вик Уайлд обошел Дмитрия Логинова.

В короткой программе по фигурному катанию американец Натан Чен стал первым и установил мировой рекорд. Россиянин Евгений Семененко — на седьмом месте. Разыграны медали в слаломе-супергиганте, золото у австрийца Маттиаса Майера. На втором месте представитель США, бронза — у Норвегии.

Российский сноубордист Дмитрий Карлагачев пропустит квалификацию в параллельном гигантском слаломе из-за положительного теста на COVID-19, сообщает «Матч ТВ». Симптомов заболевания у россиянина нет, отмечает издание. Хоккеистка женской сборной России Полина Болгарева также сдала положительный тест на коронавирус, девушка проходит карантин. Также на карантине по коронавирусу вратарь олимпийской сборной Финляндии по хоккею Юхо Олкинуора, выступающий за российский «Металлург».

Олимпиада 2022 — пятый день: фигурное катание, коронавирус, медальный зачет, место России
Федеральное агентство новостей /

Медальный зачет на вторник, 8 февраля: место России

На 11 утра пятого соревновательного дня Олимпиады 2022 медальный зачет выглядит так:

Место

Страна

Золото

Серебро

Бронза

Итого

1

Китай

3

2

0

5

2

Швеция

3

0

1

4

3

Россия

2

3

2

7

4

Австрия

2

3

2

7

5

Нидерланды

2

2

1

5

Итак, хозяева Олимпиады вырвались вперед, Россия — в тройке лидеров. Грозные американцы пока на 16 месте. Смотрим Олимпиаду дальше, болеем за наших!

Напомним, Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля. Россияне из-за антидопинговых санкций выступают под эгидой Олимпийского комитета России, при победах наших спортсменов вместо гимна звучит музыка Петра Ильича Чайковского.

Олимпиада 2022 — пятый день: фигурное катание, коронавирус, медальный зачет, место России
Федеральное агентство новостей /

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