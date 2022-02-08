Панда из Московского зоопарка сделала прогноз по медалям российских фигуристов на ОИ-2022

Москва, 8 февраля. Панда Диндин, живущая в Московском зоопарке, сделала предсказание о наградах, которые завоюют российские фигуристы на Олимпиаде в Пекине. Животное спрогнозировало, каких медалей больше всего достанется спортсменам.

Диндин предложили выбрать из трех мячей с изображениями бронзы, серебра и золота, сообщила пресс-служба столичного зоопарка. Сначала панда остановилась у мяча с бронзовой медалью, но затем подумала и схватила мяч, на котором было изображено золото. Если прогноз животного сбудется, то золотые награды будут превалировать в копилке российских фигуристов на ОИ-2022.

На церемонию предсказания пригласили именитых гостей. За выбором мяча пандой Диньдинь наблюдали олимпийские чемпионы по фигурному катанию Дмитрий Соловьев и Аделина Сотникова.

Напомним, российские фигуристы завоевали золотую медаль в командном турнире на Играх в Пекине. Футбольный клуб «Зенит» поздравил россиян с этой победой.