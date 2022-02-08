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Адама Сэндлера и Дженнифер Энистон заметили вместе на Гавайях

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 12:46
Шоу-бизнес
Адама Сэндлера и Дженнифер Энистон заметили вместе на Гавайях
Global Look Press  /  Lisa O'Connor/ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 8 февраля. Одни из самых смешных и обаятельных актеров Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер в последнее время часто снимаются вместе. Такой коктейль из убойных шутников и больших профессионалов точно приносит свои плоды. Фильмы с их участием всегда успешны, смеяться над ними — одно удовольствие, пишет журнал Elle

Не так давно актеры сыграли супружескую пару в теплой летней комедии «Загадочное убийство». При этом реальная  возлюбленная Адама Сэндлера, как выяснилось, вовсе не против такого союза. Женщина даже дала ему добро и посоветовала чувствовать себя более раскованно в пикантных сценах с Дженнифер.

Комедийный актер в жизни примерный семьянин. В браке с Джеки Титоун Адам уже больше 16 лет и воспитывает двух замечательных дочерей. Секрет столь крепкого союза в том, что возлюбленные полностью друг другу доверяют. Артист счастлив, что супруга совсем не ревнует его к экранным избранницам.

«Меня не волнуют романтические сцены, но моя жена любит женщин, с которыми я работаю. Она всегда говорит: «Давай! Позаботься о том, чтобы тебя было приятно целовать», — признается артист. 

Джеки спросила любимого, почему он не женился на Энистон. Супруга Сэндлера хорошо относится к актрисе. Недавно актеры снова отправились вместе на Гавайи. Конечно же, и тут тоже никакой романтики, только работа. Им снова довелось сниматься в новом фильме. Речь идет о сиквеле фильма «Загадочное убийство». Ранее звездная парочка была замечена в таких фильмах, как «Притворись моей женой» и «Мы — Миллеры». 

«Снова работаю со своим приятелем», — мило подписала фото Энистон.

Известно, что звезды Голливуда прекрасно ладят на площадке. Когда будет готов релиз «Загадочного убийства 2», пока неизвестно. 

Ранее сообщалось, как продюсер Джеймс Вандербильт похвалил игру обоих актеров.

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Все новости / Шоу-бизнес / Адама Сэндлера и Дженнифер Энистон заметили вместе на Гавайях
голливуд актеры загадочное убийство Дженифер Энистон Адам Сендлер
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