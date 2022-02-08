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Украинский ветеран Шабовта: провал призывной кампании показывает неготовности ВСУ к войне

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 11:14
Армия
Украинский ветеран Шабовта: провал призывной кампании показывает неготовности ВСУ к войне
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Киев, 8 февраля. Глава всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников Сергей Шабовта раскритиковал главу Офиса президента Украины Андрея Ермака за слова о якобы готовности 90% украинцев идти на войну.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после визита в Киев британского премьер-министра Бориса Джонсона заявил СМИ, что якобы 90% украинцев могут в любой момент взяться за оружие и пойти защищать свою страну в случае вторжения. Заявление киевского политика оспорил на пресс-конференции в Киеве глава всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников Сергей Шабовта.

Шабовта поинтересовался, «из каких глубин сознания» Ермак берет статистику. По словам ветерана, патриотического подъема среди соотечественников он не наблюдал, а о неготовности украинцев к войне говорят неудачи призывных кампаний последних лет.

«На самом деле самым ярким и точным маркером является качество призывных кампаний. Последние 1,5 — 2 года их результаты тщательно скрывают, они провальные. И старыми методами военкоматы худо-бедно в отдельных областях до 50% набирают», — высказался эксперт.

О том, что украинская армия укомплектована только на 60% также сообщал генерал ВСУ Сергей Кривонос. По его словам, военное руководство сокращает штатную численность, чтобы скрыть реальное положение дел, сообщил телеканал «360».

Ранее бывший военный прокурор Игорь Серков заявлял, что Киев не сможет укомплектовать ВСУ даже наполовину, если в стране будет отменен воинский призыв, как того хочет президент Владимир Зеленский.

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украина ермак шабовта
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