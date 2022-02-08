Они помнят войну: Германия вслед за Израилем отказала Украине в поставках оружия

Германия отказалась поставлять на Украину летальное оружие, которое киевские власти собрались использовать против своего населения. Возможно, причина мудрого решения кроется в исторических уроках и нежелании повторять страшные ошибки. Не хотят, чтобы в руки радикалов попало их оружие, и израильтяне. Об этом ФАН рассказал политолог Сергей Марков.

Ранее председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман сообщила, что Германия не собирается выполнять требования Украины о поставках оружия, Киеву стоило бы быть более умеренным в своих высказываниях. Ранее Тель-Авив запретил странам Балтии поставлять израильское оружие Киеву.

Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что все страны сегодня формулируют внешнюю политику так, чтобы в какой-то мере обозначить свою позицию по Украине. Он отметил, что Киев находится в глубоком кризисе, оказался он в этом состоянии в результате политических игр США.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

«Вашингтон и его ближайшие союзники — Лондон и Оттава — поощряют киевский режим в противостоянии Москве. Украина ими изначально рассматривалась как инструмент агрессии против России. Соединенным Штатам нужна война, причем война на чужой территории и чужими руками. Американские стратеги накачивают Украину оружием и ведут непрерывную антироссийскую пропаганду, убеждая население Европы и украинцев в том, что Россия якобы уже «почти напала» на Киев. Задача западных спецслужб — мобилизовать население Украины на войну с Россией. В планы Вашингтона входит провокация на территории Донбасса. Ситуация будет освещена как «нападение» России на Украину. Планы Запада очевидны: после того как прольется кровь в Донбассе, ополчение отбросит карателей с территории республик. Это повлечет новое кровопролитие, усиление антироссийских настроений и партизанскую войну, на которую очень рассчитывают американцы», — высказал свое мнение российский политик.

Государственный и общественный деятель уточнил, что именно для войны США организовали поставки военной техники и боеприпасов на Украину. При этом немцы прекрасно понимают, что американцы пытаются развязать войну и остаться при этом в стороне.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Собеседник ФАН высказал мнение, что жители ФРГ хорошо помнят трагические события Второй мировой войны, последовавшие после нападения гитлеровской Германии с союзниками на наше государство. Меньше всего они хотят увидеть снова танки на улицах своих городов.

Марков добавил, что политики Израиля понимают, что происходит на Украине. Они не выступают открыто против происходящего, чтобы не начинать конфронтацию с США, но не могут принять героизацию Киевом украинских коллаборантских деятелей. Именно поэтому, по словам эксперта, Правительство Израиля запретило партнерам поставлять на Украину их оружие.

Марков отметил, что на фоне происходящего особую тревогу вызывает позиция Польши, которая пытается использовать антироссийскую повестку в общении с Украиной для достижения собственных интересов.

Ранее ФАН рассказал, что указания мэра Киева Виталия Кличко властям Германии могут знаменовать начало «предвыборного спектакля». Выход Кличко к немецкой прессе с амбициозными заявлениями и предписаниями, как поступать Европе, может означать, что он начал работу с украинским электоратом и готовится к президентской гонке 2024 года.