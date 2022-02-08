«У нас грибок в подъезде»: режиссер Герман намерен судиться из-за протечек в «довлатовском доме»

Весна неожиданно пришла в квартиру режиссера Алексея Германа — младшего в доме Довлатова: жилое помещение снова залило. В интервью ФАН кинодеятель признался, что приехал в Петербург из Москвы для решения срочных рабочих дел. Кинорежиссер фильмов «Учитель» и «Довлатов» до последнего не хотел судиться с коммунальщиками и управляющей компанией, но теперь его терпение лопнуло.

— Много где течет у нас в доме. В ряде подъездов течет. На самом деле понимаю, что это вина управляющей компании, потому что капремонт, конечно, сделали. Он как бы был осенью, но вот опять все течет?

—Такая ситуация с прошлой весны?

— Вы знаете, не совсем так. У меня течет несколько лет, у меня был капремонт крыши. После него опять были протечки. А сейчас происходит просто разгильдяйство управляющей компании. Потому что заливает ряд подъездов: 9, 15, 70 квартиры заливает. Как-то не так много было в последнее время снега на крыше. Мне кажется странным, когда у людей отходят обои, сырость и грязь, ведь можно просто вызвать коммунальщиков, которые возьмут и почистят снег. Управдом пишет: «Да, сделаем, будем разбираться завтра или в другой день», хотя это решить можно моментально. Но ничего в нашей стране моментально не бывает. В итоге люди сидят целую ночь с тазиками. Вот такая компания «ЖК Северо-Запад». Ничего сделать невозможно, во дворе провалился чуть ли не по пояс в лужу, такое много где в городе. Мне кажется, что это не совсем правильно. Течет периодически, иногда что-то рушится и обваливается, я уже привык к этому.

Невские Новости / Надежда Дроздова

— Ремонт не делали после прошлой протечки?

— У меня было много протечек, где-то я собирался уже на них подавать в суд, потому что компенсации никакой не получил. Видимо, сейчас у меня акт лежит после прошлой протечки, вот создам новый — и придется подавать в суд. Понимаете, мне сначала было стыдно в суд подавать. Там текло, но я восстанавливал за свои деньги, потому что в городе есть люди, которым деньги явно нужнее, чем мне, если с точки зрения какой-то справедливости. Но потом я понял, что надо добиваться компенсации, потому что протечки продолжались. Это все жутко мешает работе, потому что я боюсь залить соседей.

— А как поживают соседи? Вы писали в посте, что у них грязь, сырость и слякоть.

— Естественно, у нас грибок в подъезде. Когда постоянно что-то в сырости, то на поверхностях он появляется. Где-то я проходился антигрибковым средством, но он еще остался. Думаю, это не помогло. Тут ничего не поделаешь, это старый фонд. Течет, конечно.

Невские Новости / Надежда Дроздова

— С переездом ничего не планируете?

— Я не знаю. Понимаете, если это будет каждые полгода, будет обваливаться потолок, то это, конечно, будет просто невозможно. Понимаете, я способен создавать сложные фильмы. Сейчас во время работы над картиной «Воздух» у нас были сложнейшие технологии, которые мы создали в России, да и в мире их никто не принимал. Я много что могу сделать, но, честно говоря, не могу понять, почему когда ты говоришь условному управдому о протечке, то течь будет еще неделю и ничего не будет меняться. У меня 2-3 февраля начало течь. Ничего не изменилось, кроме того, что больше штукатурки отвалилось. Я все понимаю, сложный город, старый фонд, но они же только что провели капремонт. Только что он был окончен и принят.

— А в приемке капремонта участвовали другие жильцы?

— Понятия не имею, я не участвовал. Толку с его приемки, если все опять по новой. Первая протечка у меня была в сентябре, когда меня затопило основательно. Сейчас ситуация повторилась, меня затопило, но уже в другом месте.

Невские Новости / Надежда Дроздова

— На здоровье никак не сказывается ситуация, а то слышим, как Вы кашляете?

— Нет, мне кажется, это не относится к ситуации.

— Если подводить итоги беседы, то Вы намерены судиться?

— Да, а что мне делать? Другое дело — что у меня нет абсолютно времени на все это. Понимаете, в чем дело? Скорее всего, буду это кому-то поручать, потому что у меня работа в Москве. Мне пришлось срочно приехать в Петербург и разбираться с проблемой.

Ранее стало известно, что часть водосточной трубы во дворе исторического здания в Петербурге обрушилась под натиском льда. Инцидент произошел в доме Бака на Кирочной улице. И это — не единственный случай разрушения памятников культурного наследия в Северной столице. Общественные деятели и неравнодушные горожане массово обращаются к администрации губернатора Александра Беглова с просьбой принять меры по сохранению архитектуры, однако их просьбы игнорируются.