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Отсутствие новых СПГ-проектов не даст США повлиять на глобальный рынок энергоресурсов

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 10:56
Экономика
Отсутствие новых СПГ-проектов не даст США повлиять на глобальный рынок энергоресурсов
wikipedia.org  /  Maciek Kwiatkowski / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 8 февраля. Соединенные Штаты на фоне роста мировых цен на газ запустят в феврале два новых крупных СПГ-проекта. В итоге на рынок выйдет порядка 15 млн тонн СПГ в год, однако подавляющая часть этих объемов уже законтрактована, пишет «Коммерсантъ».

На продвинутой стадии разработки сейчас находятся свыше десятка проектов, но в ближайшее время запустить удастся лишь один — принадлежащий Exxon и Qatar Petroleum завод Golden Pass мощностью 18 млн тонн. Ввод в эксплуатацию этого предприятия запланирован на 2024 год.

Таким образом, Вашингтон не в состоянии оказать значительное влияние на мировые цены на газ, хотя и поспособствует их сокращению во второй половине 2022 года, отмечается в материале.

Европа в январе получит из США рекордные объемы сжиженного природного газа. Однако они не сумеют превысить объемы, которые «Газпром» поставлял на зарубежный рынок.

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сша спг рынок газа
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