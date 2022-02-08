Отсутствие новых СПГ-проектов не даст США повлиять на глобальный рынок энергоресурсов

Вашингтон, 8 февраля. Соединенные Штаты на фоне роста мировых цен на газ запустят в феврале два новых крупных СПГ-проекта. В итоге на рынок выйдет порядка 15 млн тонн СПГ в год, однако подавляющая часть этих объемов уже законтрактована, пишет «Коммерсантъ».

На продвинутой стадии разработки сейчас находятся свыше десятка проектов, но в ближайшее время запустить удастся лишь один — принадлежащий Exxon и Qatar Petroleum завод Golden Pass мощностью 18 млн тонн. Ввод в эксплуатацию этого предприятия запланирован на 2024 год.

Таким образом, Вашингтон не в состоянии оказать значительное влияние на мировые цены на газ, хотя и поспособствует их сокращению во второй половине 2022 года, отмечается в материале.

Европа в январе получит из США рекордные объемы сжиженного природного газа. Однако они не сумеют превысить объемы, которые «Газпром» поставлял на зарубежный рынок.