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Захарова: США подогревают искусственную истерику Японии вокруг Курил

Политика
Захарова: США подогревают искусственную истерику Японии вокруг Курил
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 8 февраля. Японская сторона искусственно нагнетает истерику вокруг территориального вопроса о принадлежности Южных Курил, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев LIVE».

Посол США в Японии Рам Эмануэль до этого сказал, что часть Курильских островов якобы принадлежит Токио, передает Радио Sputnik.

По словам Захаровой, японцы направляют всю свою энергию на эту тему вместо выстраивания нормальных экономических и культурных связей с Москвой. Россия неоднократно указывала на искусственный характер этого вопроса.

«И эта искусственность появляется не просто из ниоткуда. Она подогревается. Кем? Определенной частью политического истеблишмента Японии. Кто за ней стоит? Ну, теперь посол США выступил в полный рост и об этом заявил. Были ли у нас в этом сомнения? Да никаких никогда не было», — отметила представитель МИД.

Мария Захарова ранее заявила, что Курилы принадлежат России согласно итогам Второй мировой войны, а суверенитет над ними прописан в Уставе ООН.

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япония курилы сша захарова
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