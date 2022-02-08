Индекс Мосбиржи вырос на 0,77% в начале основной сессии

Москва, 8 февраля. Российский рынок акций продемонстрировал рост в начале основной торговой сессии на Московской бирже, свидетельствуют данные торговой площадки.

Рублевый индекс Мосбиржи вырос на 0,77%, до 3497,36 пункта. Долларовый индекс РТС прибавил 1,3% и составил 1463,95 пункта.

Биржевой курс доллара находится на уровне 75,26 рубля. Евро торгуется на отметке в 85,95 рубля.

Российский рынок растет на фоне смешанных сигналов с мировых площадок и новостей о переговорах президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Как отмечал французский лидер, ближайшие дни станут решающими в вопросе деэскалации вокруг Украины.

Крупные иностранные инвесторы используют период снижения стоимости акций для покупки активов российских компаний. Кроме того, из-за глубины падения спросом у трейдеров пользуются акции украинских компаний.