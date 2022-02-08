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Джонсон: Британия может направить истребители и боевые корабли в Юго-Восточную Европу

Армия
Джонсон: Британия может направить истребители и боевые корабли в Юго-Восточную Европу
gov.uk

Лондон, 8 февраля. Власти Великобритании изучают целесообразность дислокации истребителей Eurofighter Typhoon ВВС страны в государствах Юго-Восточной Европы, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Лондон также может разместить боевые корабли на юго-востоке Европы, сообщил глава британского правительства в статье для газеты Times.

«Мы рассматриваем размещение истребителей Typhoon и военных кораблей королевских ВМС для защиты Юго-Восточной Европы», — написал Джонсон.

Он также отметил, что Западу необходимо предпринимать решительные действия для укрепления обороноспособности Украины.

Ранее были названы причины «антироссийского паломничества» британского премьер-министра в Киев. Мнение американских военных экспертов о самых бесполезных участниках НАТО приводил Infox.

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джонсон британия истребители
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