Засыпаем под шум капель: знаменитые жильцы «довлатовского дома» жалуются на протекающую крышу

В Петербурге из-за плохой уборки снега, вывоза мусора и крыш с наледью страдают не только спальные районы, но и элитные дома в центре города. Вчера режиссер Алексей Герман — младший жаловался на протечку крыши, которую как бы отремонтировали не так давно и даже приняли ее. Алексей Алексеевич утверждает, что звонил уже во все инстанции, но толку от этого никакого, поэтому ему пришлось вечером засыпать под шум капели и иногда отламывающейся штукатурки.

Как выяснил ФАН, протекающая крыша — давно не единственная проблема элитного «довлатовского дома». Также отсюда не вывозят мусор, фактически не чистят снег, который сейчас превратился в воду и лед, и не убирают наледь с крыши.

За весь день Алексею Герману так и не удалось найти людей, которые спасут его квартиру от протечек.

«Засыпаем с котиком под шум капель, — написал он поздно вечером в соцсетях. — Иногда отваливается штукатурка. Кот вздрагивает. Управдомом Вакил спит, многие жильцы — нет. Начальник УК тоже спит, им же ***, они по-любому заработают. Хотел отдохнуть после съемок и отоспаться. Но вряд ли».

Кстати, капитальный ремонт крыши был завершен в 2021 году, стоил он без малого 37 млн рублей. Принимали крышу заказчики и управляющие домом — «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», «Жилищно-коммунальные системы Северо-Запада» и заместитель главы администрации Центрального района.

Подрядчиком работ была компания «ИНТЕКС Контракшн». Фирма, работающая с такими объектами, как Политехнический университет имени Петра Великого, Технологический институт, Усадебный дом Рукавишникова, Кухонный корпус Фермерского дворца ГМЗ «Петергоф», занимается не только ремонтом, но и реставрацией. Поэтому подписи были поставлены в приемке почти сразу. Но крыша в первый же год эксплуатации потекла, причем очень сильно.

Со слов Алексея Германа, залило многих, а в подъездах вода дошла до третьего этажа. Его ремонт, который он с супругой так долго делал, пошел насмарку, а полы придется перестилать заново.

Обслуживает дом УК «ЖКС №2 Центрального района», жалобы на которую поступают ежедневно. Люди жаловались бесконечно через портал «Наш Санкт-Петербург» на снег и наледь на крышах, которую никто не убирал. На снег во дворе, на плохо убираемые мусорные контейнеры. Но, видимо, без особого толку. Жалоба на неубранную наледь последний раз поступала за день до потопа. Контейнеры убирают, но потом ждут опять, пока их не только переполнят, но и начнут жаловаться. Снег во дворе не убирали вовсе, теперь там проблематично не только проехать, но и пройти.

Напомним, ФАН сообщал, что двое мужчин «замуровали» снегом входную дверь муниципалитета в Выборгском районе города. Так петербуржцы отреагировали на плохую уборку улиц коммунальщиками.