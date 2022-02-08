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Российский сноубордист Уайлд завоевал бронзу пекинской Олимпиады

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 11:14
Олимпийские игры 2022
Российский сноубордист Уайлд завоевал бронзу пекинской Олимпиады
ТАСС  /  Алеев Егор

Пекин, 8 февраля. Сноубордист Виктор Уайлд принес сборной России восьмую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года.

Россиянин Виктор Уайлд 8 февраля завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на ОИ-2022. В решающем заезде соперником сноубордиста из РФ был Роланд Фишналлер. Итальянец не финишировал, а россиянин стал обладателем бронзовой медали.

Уайлд принес сборной России, выступающей в Пекине под флагом ОКР, восьмую награду. На данный момент национальная команда занимает третье место в медальном зачете ОИ-2022. На Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов наград в 15 видах спорта.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Российский сноубордист Уайлд завоевал бронзу пекинской Олимпиады
олимпиада сборная россии сноуборд уайлд ои-2022
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