Российский сноубордист Уайлд завоевал бронзу пекинской Олимпиады

Пекин, 8 февраля. Сноубордист Виктор Уайлд принес сборной России восьмую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года.

Россиянин Виктор Уайлд 8 февраля завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на ОИ-2022. В решающем заезде соперником сноубордиста из РФ был Роланд Фишналлер. Итальянец не финишировал, а россиянин стал обладателем бронзовой медали.

Уайлд принес сборной России, выступающей в Пекине под флагом ОКР, восьмую награду. На данный момент национальная команда занимает третье место в медальном зачете ОИ-2022. На Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов наград в 15 видах спорта.