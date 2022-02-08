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Путин призвал не играть в «плохой песочнице» Запада после госпереворота на Украине

Политика
Путин призвал не играть в «плохой песочнице» Запада после госпереворота на Украине
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 8 февраля. России не нравится игра в «плохой песочнице» западных стран, которые поддерживают насильственный захват власти на Украине. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства выступил на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Он напомнил, что западные государства поддержали государственный переворот на Украине в 2014 году.

«Приехали в 2014 году представители нескольких стран, европейские страны, поставили подписи, гарантии под мирным течением политического процесса. Через три дня захватили власть вооруженным путем. Сами ничего не исполняют, а от нас требуют каких-то исполнений. Давайте так не будем играть, это плохая песочница, нам такая игра не нравится», — заявил Путин.

Во время переговоров Макрон выдвинул несколько предложений по урегулированию ситуации на Украины. Путин счел приемлемыми некоторые из них.

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