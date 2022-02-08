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Соседи выжившей после падения с восьмого этажа женщины рассказали о происшествии

Общество

Следственное управление СК РФ начало проверку после падения женщины с восьмого этажа в Якутске. Пострадавшая чудом избежала гибели, запутавшись в проводах. 

Сейчас женщине оказывают помощь медики республиканской больницы № 2. Они сообщили, что состояние пациентки оценивается как тяжелое. Она в сознании, но находится в реанимации.

«Больная поступила к нам в пятницу по линии скорой медицинской помощи. Состояние ее при поступлении расценивалось как крайне тяжелое. В условиях приемного отделения были проведены диагностические мероприятия, сделана КТ, выявлены переломы костей таза, ушиб легкого», — рассказал главврач Иван Иванов.

Очевидцем инцидента стала консьерж дома на улице Бестужева-Марлинского Татьяна Федорова.

«Я здесь сидела и только услышала «бум». Я в окно посмотрела, думала, проводами за козырек зацепило. Я видела, что какие-то люди ходили, бегали следователи, но не в полицейской форме, а в гражданской. Я не придала этому никакого значения», — вспоминает женщина.

Сосед выжившей рассказал, что никогда не слышал из ее квартиры ссоры и ругань, и усомнился в бытующем среди пользователей соцсетей мнении о наличии психологических проблем у пострадавшей.

«Я как-то заходил к ним помочь по дому. Она была с ребенком и с мужчиной взрослым. Я не заметил ничего, а в соцсетях пишут, что она «немножечко того», — сказал Олег.

Сама женщина пока не давала никаких показаний относительно обстоятельств или причин произошедшего.

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