В Мордовии несколько человек пострадали от агрессии бешенного кота

Саранск, 8 февраля. Главный ветеринарный врач Теньгушевского района Мордовии Петр Апряткин зафиксировал факт бешенства домашнего кота, покусавшего своих хозяев.

Как пояснил Апряткин, несколько человек обратились за медпомощью в больницу в связи с тем, что их серьезно покусал домашний кот. По их словам, животное неожиданно стало крайне агрессивным и начало набрасываться на людей. Вскоре кот умер, сообщают «Известия Мордовии».

Тело кота отправили на исследование в республиканскую ветеринарную лабораторию, анализы показали, что животное было заражено бешенством. После этого инцидента в Теньгушеве начали бесплатно вакцинировать от бешенства всех домашних животных.

Ранее ФАН сообщал о рекомендациях московского врача-терапевта Тины Петровской по поводу содержания домашних животных. По словам Петровской, одним из самых частых заболеваний, передающихся от них, является бешенство. Поэтому всех собак и кошек надо в обязательном порядке прививать.