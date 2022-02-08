Власти Франции заявили о достаточном объеме газа в хранилищах страны

Париж, 8 февраля. Подземные хранилища Франции заполнены достаточным объемом газа, чтобы пережить зиму. Соответствующее заявление сделал госсекретарь при МИД страны Клеман Бон.

Он пояснил, что европейцы сильно зависят от российского газа и импортируют свыше 40% сырья. Бон также отметил, что это будет нелегкая и не очень комфортная ситуация, «особенно с точки зрения цены, если будет конфликт».

«Чтобы удостовериться в достаточном запасе, мы проверили газовые хранилища, особенно во Франции, и могу сказать, что нам хватит газа, чтобы пережить зиму», — сообщил госсекретарь.

Совокупный уровень заполненности ПХГ Европы упал ниже 40%. В отдельных государствах этот показатель опустился еще ниже: например, подземные хранилища Германии и Франции опустошены уже на 2/3, сообщила ранее компания «Газпром» в своем Telegram-канале.