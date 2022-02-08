МИД России выразил надежду на отказ Евросоюза от введения санкций против Москвы

Москва, 8 февраля. Российская сторона рассчитывает, что Евросоюз не станет вводить санкции против Москвы, из-за которых может пострадать международная финансовая система, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Британский премьер Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц до этого договорились работать над санкциями против России из-за обострения ситуации вокруг Украины, передает Радио Sputnik.

«Надеемся, что в отличие от лишенного какой бы то ни было адекватности подхода Вашингтона на «санкционном поприще» благоразумие в Брюсселе все же возобладает и задействования подобных ограничительных мер, от которых пострадала бы прежде всего устойчивость самой международной финансовой системы, а также восстановление мировой экономики и способность своевременно выполнить ЦУР (цели устойчивого развития. — Прим. ФАН), не произойдет», — отметил Панкин в интервью РИА Новости.

Западные страны продолжают распространять недостоверные сведения якобы о подготовке «вторжения» России на Украину. Москва опровергала эту информацию, отмечая, что у Кремля нет планов по нападению на Киев.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что Россия стала более устойчивой к экономическим санкциям за последние годы.