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МИД России выразил надежду на отказ Евросоюза от введения санкций против Москвы

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 10:42
Политика
МИД России выразил надежду на отказ Евросоюза от введения санкций против Москвы
pixabay.com  /  kazac-maksim

Москва, 8 февраля. Российская сторона рассчитывает, что Евросоюз не станет вводить санкции против Москвы, из-за которых может пострадать международная финансовая система, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Британский премьер Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц до этого договорились работать над санкциями против России из-за обострения ситуации вокруг Украины, передает Радио Sputnik.

«Надеемся, что в отличие от лишенного какой бы то ни было адекватности подхода Вашингтона на «санкционном поприще» благоразумие в Брюсселе все же возобладает и задействования подобных ограничительных мер, от которых пострадала бы прежде всего устойчивость самой международной финансовой системы, а также восстановление мировой экономики и способность своевременно выполнить ЦУР (цели устойчивого развития. — Прим. ФАН), не произойдет», — отметил Панкин в интервью РИА Новости.

Западные страны продолжают распространять недостоверные сведения якобы о подготовке «вторжения» России на Украину. Москва опровергала эту информацию, отмечая, что у Кремля нет планов по нападению на Киев.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что Россия стала более устойчивой к экономическим санкциям за последние годы.

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