Париж, 8 февраля. Недружественное отношение Европы по отношению к России ошибочно. Так считает баллотирующаяся на пост президента Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

По мнению политика, с одной стороны Франции нужно поддерживать нормальные дипломатические отношения и сотрудничество в сферах культуры и экономики с Россией, с другой — придерживаться «равной дистанции» от РФ и США.

«В сфере геополитики нет друзей, есть союзники. Таким образом, у нас есть союзники, и я считаю, что это ошибка вести такую холодную войну против президента России Владимира Путина, подталкивая его к сближению с Китаем и создавая что-то вроде новой империи, которая не входит в интересы европейских стран», — говорит она телеканалу BBC.

Также Ле Пен высказалась по отношению к ситуации на Украине. Политик выступает за мир в государстве. Она называет нападки президента Соединенных Штатов Джо Байдена в адрес России демонстрацией «слабого политического положения».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не угрожает никому военными действиями. Военнослужащие ВС РФ находятся только на российской территории.