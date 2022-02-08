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Кандидат в президенты Франции Ле Пен назвала ведение холодной войны против РФ ошибкой

Политика
Кандидат в президенты Франции Ле Пен назвала ведение холодной войны против РФ ошибкой
twitter.com  /  @MLP_officiel

Париж, 8 февраля. Недружественное отношение Европы по отношению к России ошибочно. Так считает баллотирующаяся на пост президента Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

По мнению политика, с одной стороны Франции нужно поддерживать нормальные дипломатические отношения и сотрудничество в сферах культуры и экономики с Россией, с другой — придерживаться «равной дистанции» от РФ и США.

«В сфере геополитики нет друзей, есть союзники. Таким образом, у нас есть союзники, и я считаю, что это ошибка вести такую холодную войну против президента России Владимира Путина, подталкивая его к сближению с Китаем и создавая что-то вроде новой империи, которая не входит в интересы европейских стран», — говорит она телеканалу BBC.

Также Ле Пен высказалась по отношению к ситуации на Украине. Политик выступает за мир в государстве. Она называет нападки президента Соединенных Штатов Джо Байдена в адрес России демонстрацией «слабого политического положения».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не угрожает никому военными действиями. Военнослужащие ВС РФ находятся только на российской территории.

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Марин Ле Пен путин холодная война
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