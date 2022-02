Лос-Анджелес готовится к массовому увольнению полицейских

Лос-Анджелес, 8 февраля. В округе Лос-Анджелес четырем тысячам полицейских грозит увольнение из-за несоблюдения требований вакцинации. Об этом сообщает Fox News.

Шерифы округа Лос-Анджелес отложили голосование, по результатам которого могут уволить около четырех тысяч сотрудников. В социальных сетях появилось сообщение с просьбой перенести процедуру.

Tomorrow at 9:30 am the @LACountyBOS will vote on Agenda Item #18, which is a Motion to terminate 18K @CountyofLA employees (4K from LASD) for not being vaccinated. These are the same law enforcement professionals, fire professionals, medical & health care professionals,