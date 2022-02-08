Лос-Анджелес готовится к массовому увольнению полицейских

Лос-Анджелес, 8 февраля. В округе Лос-Анджелес четырем тысячам полицейских грозит увольнение из-за несоблюдения требований вакцинации. Об этом сообщает Fox News.

LA County Sheriff's Department set to lose 4K employees for vaccine noncompliance https://t.co/4fJqCZjwk6 — Fox News (@FoxNews) February 8, 2022

Шерифы округа Лос-Анджелес отложили голосование, по результатам которого могут уволить около четырех тысяч сотрудников. В социальных сетях появилось сообщение с просьбой перенести процедуру.

«Это те же самые специалисты правоохранительных органов, пожарные и медицинские работники, специалисты в области психического здоровья и другие, которых мы совсем недавно называли героями. Позвоните завтра на заседание правления, чтобы поделиться своими соображениями общественной безопасности и прекратить эти социальные эксперименты!» — написал Департамент шерифа округа Лос-Анджелес в понедельник в Twitter

Tomorrow at 9:30 am the @LACountyBOS will vote on Agenda Item #18, which is a Motion to terminate 18K @CountyofLA employees (4K from LASD) for not being vaccinated. These are the same law enforcement professionals, fire professionals, medical & health care professionals, — LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 7, 2022

Всего под угрозой увольнения из-за несоблюдения требований вакцинации находятся 18 тыс. человек. Одним из критиков требования правительства стал шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильяну по его мнению, увольнение стольких сотрудников департамента будет представлять угрозу общественной безопасности.

В ноябре 2021 года в Оклахоме уволили шестерых учителей за отказ носить маски.