Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 февраля 11:30
11:28
Происшествия
Жительница Дзержинска родила ребенка в коллекторе на глазах у двухлетнего сына
11:27
Политика
Лукашенко допустил распространение «дохлятины» в СМИ во время конституционного референдума
11:26
Экономика
США незаконно добывают до 3 млн баррелей сирийской нефти в месяц
11:25
Армия
В ЛНР заявили о прибытии на Украину 100 спецназовцев ВС Великобритании
11:25
Армия
В ЮВО стартовали 30 тактических учений с использованием ракетных комплексов и бронетехники
11:24
Шоу-бизнес
Егор Крид показал короткий фрагмент своей песни с МакSим
11:19
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» с Тимати рассказала о самом запоминающемся дне на проекте
11:18
Общество
Почти 700 человек умерли от COVID-19 за сутки в России
11:18
Общество
Засыпаем под шум капель: знаменитые жильцы «довлатовского дома» жалуются на протекающую крышу
11:16
Политика
Ведущий Соловьев напомнил, что спасло армию Украины от разгрома в Донбассе
Все новости

Лос-Анджелес готовится к массовому увольнению полицейских

Весь мир
Лос-Анджелес готовится к массовому увольнению полицейских
flickr.com  /  Richy!

Лос-Анджелес, 8 февраля. В округе Лос-Анджелес четырем тысячам полицейских грозит увольнение из-за несоблюдения требований вакцинации. Об этом сообщает Fox News.

Шерифы округа Лос-Анджелес отложили голосование, по результатам которого могут уволить около четырех тысяч сотрудников. В социальных сетях появилось сообщение с просьбой перенести процедуру.

«Это те же самые специалисты правоохранительных органов, пожарные и медицинские работники, специалисты в области психического здоровья и другие, которых мы совсем недавно называли героями. Позвоните завтра на заседание правления, чтобы поделиться своими соображениями общественной безопасности и прекратить эти социальные эксперименты!» — написал Департамент шерифа округа Лос-Анджелес в понедельник в Twitter

Всего под угрозой увольнения из-за несоблюдения требований вакцинации находятся 18 тыс. человек. Одним из критиков требования правительства стал шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильяну по его мнению, увольнение стольких сотрудников департамента будет представлять угрозу общественной безопасности.

В ноябре 2021 года в Оклахоме уволили шестерых учителей за отказ носить маски.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Лос-Анджелес готовится к массовому увольнению полицейских
сша полиция вакцина
Комментировать