Донецк, 8 февраля. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прибыл на линию разграничения в Донбассе и обвинил командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в стягивании войск для удара по ДНР и ЛНР.

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в личном Telegram-канале, что около 60% защитников Донбасса несут боевую вахту с 2014 года и могут рассчитывать на различные меры социальной поддержки от ДНР.

«Посетил сегодня ребят на передовой. Подтверждают, что с украинской стороны линии соприкосновения накапливается личный состав», — заявил Пушилин.

Ранее стало известно, что обстрел со стороны ВСУ привел к гибели бойца Народной милиции ДНР близ города Горловка. О возмущении жителей Польши в связи с агрессивной политикой Варшавы на украинском направлении писал Infox.