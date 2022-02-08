Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 февраля 11:30
11:28
Происшествия
Жительница Дзержинска родила ребенка в коллекторе на глазах у двухлетнего сына
11:27
Политика
Лукашенко допустил распространение «дохлятины» в СМИ во время конституционного референдума
11:26
Экономика
США незаконно добывают до 3 млн баррелей сирийской нефти в месяц
11:25
Армия
В ЛНР заявили о прибытии на Украину 100 спецназовцев ВС Великобритании
11:25
Армия
В ЮВО стартовали 30 тактических учений с использованием ракетных комплексов и бронетехники
11:24
Шоу-бизнес
Егор Крид показал короткий фрагмент своей песни с МакSим
11:19
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» с Тимати рассказала о самом запоминающемся дне на проекте
11:18
Общество
Почти 700 человек умерли от COVID-19 за сутки в России
11:18
Общество
Засыпаем под шум капель: знаменитые жильцы «довлатовского дома» жалуются на протекающую крышу
11:16
Политика
Ведущий Соловьев напомнил, что спасло армию Украины от разгрома в Донбассе
Все новости

Пушилин обвинил ВСУ в концентрации сил вблизи линии разграничения в Донбассе

Армия
Пушилин обвинил ВСУ в концентрации сил вблизи линии разграничения в Донбассе
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Донецк, 8 февраля. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прибыл на линию разграничения в Донбассе и обвинил командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в стягивании войск для удара по ДНР и ЛНР.

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в личном Telegram-канале, что около 60% защитников Донбасса несут боевую вахту с 2014 года и могут рассчитывать на различные меры социальной поддержки от ДНР.

«Посетил сегодня ребят на передовой. Подтверждают, что с украинской стороны линии соприкосновения накапливается личный состав», — заявил Пушилин.

Ранее стало известно, что обстрел со стороны ВСУ привел к гибели бойца Народной милиции ДНР близ города Горловка. О возмущении жителей Польши в связи с агрессивной политикой Варшавы на украинском направлении писал Infox.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Пушилин обвинил ВСУ в концентрации сил вблизи линии разграничения в Донбассе
пушилин днр всу
Комментировать